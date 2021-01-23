نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو اقتصادية النواب: المشروعات القومية تعزز الوصول لمستهدف 2030 بشكل أسرع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال النائب حسام زكي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروعات القومية المتتابعة تعزز الاقتصاد المصري في أكثر من إتجاه ذلك أن السبيل الأمثل للنمو هو المزيد من مشروعات البنية التحتية التى تساعد على توفير فرص عمل مؤقتة ودائمة وتعزز كافة القطاعات المشاركة.

واضاف "زكي" فى بيان له اليوم، أن زيادة الرقعة العمرانية وتحسين جودة الريف يستتبع معه عمل كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص جنبا إلى جنب، لتحقيق المشروع بأعلى جودة وأقل وقت ممكن وتشغيل كافة قطاعات السوق من عمل وبناء ومعدات وانشاءات، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن الاستمرار في تطوير مصر من خلال مشروعات البنية التحتية تسرع من وتيرة تحقيق مستهدفات 2030 حتى قبل حلول عام 2030 وتبقي على معدلات النمو مستقرة في الارتفاع حتى في ظل ما يجتاح العالم من إنخفاض معدلات النمو وإنكماش بسبب أزمة كورونا، لذلك نرى أن مصر قد حققت معدلات نمو جيدة وتكاد تكون الوحيدة في دول المنطقة بسبب سياسة المشروعات القومية التي يجب أن تزيد بشكل أكبر ويشارك فيها كافة طوائف الشعب.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية، إن ذلك يجب أن يكون مصحوبا دائما وأبدا بالتعليم الفني ومتطلبات تكنولوجيا الجيل الرابع الصناعي فمشروعات البنية التحتية والتعليم الفني المتطور يجعل مصر في مصاف دول الجيل الرابع الصناعي ويكون بذلك معدلات النمو مستمرة لا تتوقف أبدا وهو ما يحدث بالفعل.

وشدد "زكى" على أهمية تضافر الجهود التشريعية من قبل مجلس النواب في هذا الإتجاه فلا سبيل لصيانة حقوق الاجيال القادمة إلا بإيجاد بيئة تشريعية اقتصادية متطورة ومتطلعة للمستقبل وهو ما نعكف عليه الأن في كافة اللجان ذات الصلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أفتتح صباح اليوم، السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد والذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.