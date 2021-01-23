نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانية: مشروع الفيروز للاستزراع السمكي يضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، والذي يعد الأكبر في الشرق الاوسط، مشيرة إلى أن هذا المشروع يضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكدت صبورة، خلال البيان الصادر لها، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى من الأسماك فى غضون العام الماضى فقط نتيجة الطفرة الانتاجية الهائلة، ويرجع ذلك إلى الحنكة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة الملفات والاستغلال الأمثل للثروة السمكية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المشروع يساهم في إنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، ومن ثم توفير فرص عمل والذي سينصب على انخفاض ملحوظ في معدلات البطالة، فضلا عن استهدافه تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد.