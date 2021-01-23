رئيس حزب "المصريين": السيسي يقود ثورة التنمية في كل المجالات

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أحمد جودة - القاهرة - قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن اتجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو الاهتمام بالثروة السمكية يُعد خطوة جيدة نحو تحقيق الأمن الغذائي المصري، مشيرًا إلى أن مشروعات الفيروز للاستزراع السمكي بشرق قناة السويس والتي افتتحها الرئيس السيسي اليوم ستؤثر بشكل كبير على زيادة إنتاج مصر من الثروة السمكية بجانب توفير الآلاف من فرص العمل للشباب.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، أنه يجب على الحكومة التوسع في المشروعات التنموية والإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بجانب إحداث تغيير إيجابي في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مشروع الاستزراع السمكي سيحد بدوره من الضغط على الدواجن التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير في الأسواق الفترة الماضية.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الأسواق بحاجة إلى مثل هذه المشروعات والتي تظهر نتائجها على المدى القريب؛ خاصة في ظل الظروف التي تعاني منها الأسواق المصرية بسبب نقص السلع وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المزارع السمكية سيُقلل من استيرادنا للأسماك المجمدة وسيلبي احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن المشروعات القومية التي يُطلقها الرئيس السيسي والتى بدأ جني ثمارها تُعد رسالة أمل وطمانينة للشباب المصري وفتح آفاق جديدة للمستقبل.

وأشار إلى أن مشروع الاستزراع السمكي سيُسهم بشكل فعال في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية لتوفيره آلاف فرص العمل والقضاء على البطالة التي تدفع إلى اللجوء للهجرة غير الشرعية، موضحًا أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية كبيرة للسوق المصري، وانطلاقة قوية في مجال تنمية الثروة السمكية، مؤكدًا أنه سيفتح باب الاستثمار لأنه قطاع واعد وسيتم التصدير منه.

ولفت إلى أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في خفض الفجوة الغذائية من البروتينات الحيوانية في مصر وسيكون إنتاجه ذو جودة عالية، موضحًا أنه مشروع قومي يفتخر به المصريين.

وأوضح أن المشروع يسد فجوة غذائية موجودة في السوق المصري، كما أنه يعكس اتجاه الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مثنيًا على الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الأمن الغذائي على كافة القطاعات الغذائية.

وأشار إلى أن المشروع يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، لأن الثروة السمكية في مصر تُمثل قطاعًا مهمًا في الاقتصاد القومي، ورغم ذلك فإن معدل الإنتاج السمكي في مصر يعاني نقصًا حادًا ولا يعبر عما تمتلكه مصر من بحار وبحيرات ونهر النيل ومزارع سمكية، فمعدل استهلاك الفرد من الأسماك سنويًا في مصر يُعتبر متدني أيضًا مقارنة بنصيب الفرد المحدد وفق هيئة الصحة العالمية، ويرجع سبب قلة نصيب الفرد من الأسماك في مصر إلى قلة الإنتاج السمكي.