نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استكمال امتحان الفرقة السادسة بكلية طب الأزهر بدمياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى طلاب جامعة الأزهر اليوم امتحانات مادة الجراحة العامة في إطار امتحانات طلاب الفرقة السادسة كلية الطب بنين جامعة الأزهر بدمياط؛ وسط هدوء تام، والتزام كامل بجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال الدكتور فتحي سلامة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إن الامتحانات تسير وفق التعليمات المنظمة لذلك من إدارة الكلية برئاسة الدكتور محمود ميدان، عميد الكلية، وإشراف أعضاء قسم الجراحه العامه بالكلية، من أجل استكمال باقي الامتحانات وإجراء الامتحان الإكلينيكي عن طريق الداتا شو.

وأوضح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الامتحانات تمت في مناخ مناسب، لافتًا إلى أنه تم رش جميع القاعات الدراسية وتطهيرها وتعقيمها، إضافة إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات من جميع الطلاب، وسط إشراف طبي كامل؛ حرصًا على سلامة جميع منسوبي الكلية.