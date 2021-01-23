نقل النواب: قرارات السيسى بشأن إحلال جميع القطارات ثورة حقيقية

جدة - نرمين السيد - أشاد علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب، بالقرارات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل إحراز تقدم غير مسبوق فى مجال مشروعات النقل، وآخرها الإعلان عن أنه سيتم إحلال جميع القطارات العاملة فى السكك الحديدية بنهاية العام الحالى.





وأكد رئيس لجنه النقل والمواصلات، وفقا لبيان صحفى، أن هناك إصرار واضح على المضى قدما فى مسيرة التنمية على جميع الأصعدة، من خلال مشروعات رائدة لربط أواصر الدولة المصرية، عبر مشروعات النقل سواء المحاور أو السكك الحديد ومترو الأنفاق ومشروعات متعددة بالموانئ.

وأكد علاء عابد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، لا يتوقف عن التوجيه المستمر بإحداث طفرات فى مجال النقل بمختلف قطاعاته، والتأكيد على أنه أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة عبر إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط ، والذى يربط بين مختلف وسائل النقل سواء كان ذلك للركاب أو البضائع.

وأشار النائب علاء عابد إلى أن القرارات الأخيرة المتعلقة بالسكك الحديدية، وثيقة الصلة باستقطاب الاستثمار العالمى، الذى ينجذب على الفور إلى البلاد التى يعد من مقوماتها الأساسية، التوسع فى شبكات الطرق والكبارى وتطوير وتجديد عناصر منظومة السكك الحديدية، وتطوير مترو الأنفاق، وإضافة المزيد من الخطوط بمواصفات عالمية، حيث يجد بيئة خصبة فى بلاد ميزتها الأساسية ستكون السيولة الملحوظة بين شرايينها الأساسية.

وأشاد بأن مصر تحتل المركز 90 فى الترتيب العالمى لشبكه الطرق من المركز 118 إلى المركز 28، وذلك عقب تنفيذ 377 مشروعا بإجمالى استثمارات بلغت 95.5 مليار جنيه، وتنفيذ 311 مشروعا بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 396.3 مليار جنيه، بخلاف إحداث تغيير شامل فى مقدرات الدولة التى كانت الثانية فى العالم التى لديها سكك حديدية بعد بريطانيا، من تدهور حال القطارات والمزلقانات، إلى المشروعات الرائجة بفضل القائد الذى لا يتوقف عن بناء مصر الحديثة.

وأكد عابد، أن اللجنة تنظر بعين الفخر، لتمكن البلاد تحت توجيهات القيادة السياسية، من تحقيق المعادلة الصعبة بتنفيذ مشروعات عملاقة لأول مرة فى تاريخ مصر، خاصة أن 95% من مساحة البلاد لم تكن مستغلة، حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأطلق شرارة العمل فى معجزات تتحقق، متمثلة فى مشروع القطار الكهربانى "السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة" بطول 70 کیلومتر وتكلفة 1.200 مليون دولار + 7 مليار جنيه، كما بدأ ولأول مرة فى مصر تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 کیلومتر ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 کیلومتر وبإجمالى تكلفة 2.695 مليار يورو.

واختتم رئيس لجنة النقل بتأكيده على أن تجديد شرايين مصر الحيوية، والاستفادة من النهضة فى دول العالم العظمى، التى قامت على مشروعات النقل والسكك الحديدية، لهو خطوة جديدة على طريق التنمية المستدامة الذى يرعاه ويمهده الرئيس عبدالفتاح السيسى.