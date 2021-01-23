مشيدًا بتضحيات رجالها .. مختار جمعة يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية، بعيد الشرطة مشيدًا بتضحيات رجالها ومقدرًا تضحيات رجال الجيش والشرطة والتعاون بينهم فى حفظ أمن الوطن واستقراره.





وأرسل وزير الأوقاف، التحية والتقدير والإجلال لكل شهداء الواجب الوطنى من أبناء الشرطة والقوات المسلحة وكل وطنى غيور على وطنه، وكل ساهر على أمن وحماية هذا الوطن. وأكد وزير الأوقاف، أننا يجب أن نقف صفا واحدًا خلف رئيسنا وجيشنا وشرطتنا للحفاظ على ما حققته الدولة المصرية من مكتسبات ومواصلة الإنجازات فى مختلف المجالات.

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