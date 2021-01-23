سفير مصر فى جوبا يبحث مع وزير إعلام جنوب السودان التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد قدح، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، مع وزير الإعلام والاتصالات الجنوب سودانى "مايكل ماكواى"، حيث تناول اللقاء تطورات التعاون بين البلدين فى مجال الإعلام، ومقترحات التعاون الثنائى فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فضلاً عن تناول تطورات عملية السلام الجارية فى جنوب السودان.





وأعرب الوزير "ماكواى" خلال اللقاء عن شكره على الدورة التدريبية التى نظمتها وزارة الدولة المصرية للإعلام خصيصاً لعدد من الكوادر الإعلامية الجنوب سودانية، وبحث الجانبان أيضاً مشروع الاتفاق المطروح للشراكة بين البلدين فى مجال الإعلام. كما تناول اللقاء سبل التعاون لتوفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جنوب السودان بالاستفادة من الإمكانيات والقدرات المصرية فى هذا المجال. من جانبه، أكد قدح على دعم وتضامن مصر مع جنوب السودان لترسيخ دعائم السلام الداخلى وجنى ثماره، فى حين أشاد الوزير الجنوب سودانى بالعلاقات التاريخية الأخوية والمتميزة بين البلدين، والدعم المصرى المتواصل لجهود السلام والتنمية فى بلاده.

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