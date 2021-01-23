عاجل .. الرئيس السيسى يتفقد مشروع الفيروز للاستزارع السمكى ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيىسى، مساء اليوم السبت، مشروع الفيرز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد.



جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيىسى، مساء اليوم السبت، مشروع الفيرز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد. وحسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" استمع الرئيس السيسى لشرح تفصيلى لمحاور عمل المشروع من القائمين والمشرفين على المشروع.

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