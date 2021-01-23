السفير المصري في جوبا يلتقي بوزير الإعلام والاتصالات الجنوب سوداني

التقى د. محمد قدح، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، مع وزير الإعلام والاتصالات الجنوب سوداني "مايكل ماكواي"، حيث تناول اللقاء تطورات التعاون بين البلدين في مجال الإعلام، ومقترحات التعاون الثنائي في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فضلاً عن تناول تطورات عملية السلام الجارية في جنوب السودان.

وقد أعرب الوزير "ماكواي" خلال اللقاء عن الشكر على الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة الدولة المصرية للإعلام خصيصاً لعدد من الكوادر الإعلامية الجنوب سودانية، وبحث الجانبان أيضاً مشروع الاتفاق المطروح للشراكة بين البلدين في مجال الإعلام. كما تناول اللقاء سبل التعاون لتوفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جنوب السودان بالاستفادة من الإمكانيات والقدرات المصرية في هذا المجال.

من جانبه، أكد "قدح" على دعم وتضامن مصر مع جنوب السودان لترسيخ دعائم السلام الداخلي وجني ثماره، في حين أشاد الوزير الجنوب سوداني بالعلاقات التاريخية الأخوية والمتميزة بين البلدين، والدعم المصري المتواصل لجهود السلام والتنمية في بلاده.