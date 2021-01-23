السيسي يطالب رئيس الهيئة الهندسية بالانتهاء من البنية الأساسية لمشروع الـ100 ألف...

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب إيهاب الفار بالانتهاء من البنية الأساسية لمشروع المئة ألف فدان في 30 يونيو، على غرار الترع ومحطات رفع وتسوية كل شئ بحيث تصل شبكة الري إلى المشروع ، منوها بأن كل الري سيكون حديثا.

وقال السيسي - في مداخلة له خلال كلمة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - إن هذا الجهد ليس باليسير، مضيفا: "نحن ملتزمون أمام المواطنين بتنفيذ بنية أساسية لمشروع الـ100 ألف فدان.. متابعا: "سيكون هناك مستثمون يعملون معنا بهذا المشروع، حيث سيقومون بالاستثمار في تلك الأراضي بواقع 5 أو 10 آلاف فدان، لكن ليس على حساب تفتيت هذه مساحة أراضي المشروع".

وأضاف موجها حديثه للحكومة: "أن الدولة تعمل في عدة مشروعات في وقت واحد، فلا نقوم بتأجيل مشروع على حساب آخر، فمثلا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مُكلفة بتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية خلال عام ونصف، ومطالبة بتسليم هذه الوحدات في وقتها المقرر".

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع مثل تطوير 1500 قرية سيستوعب حجم عمالة كبيرا، موجها حديثه للشركات التي تريد العمل في تنفيذ مثل هذا المشروع: "إذا كنتم تريدون توريد معدات وعمال للمشروع فافعلوا.. فحجم العمل ضخم جدا".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "نحن نسابق الزمن لتنفيذ مثل هذا المشروع لأنه سيوفر العديد من فرص العمل".. مشيرا إلى أنه في خلال عامين سيكون لدينا 3 ملايين فدان أخرى.