إنفوجراف.. الصحة تنشر الخطوط الساخنة للخدمات العاجلة بالوزارة

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان "إنفوجراف" يوضح الخطوط الساخنة للوزارة لتقديم الخدمات العاجلة والسريعة للمواطنين .

يذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 160463 حالة ضمنهم 125603 حالة تم شفاؤها، و8853 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".