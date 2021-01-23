نصدر 35 ألف طن.. متحدث الزراعة: مصر الأولى أفريقيًا والسادسة عالميًا فى الاستزراع السمكي

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة ومتحدث الزراعة ، إن هناك تطورا كبيرا حدث فى البحيرات السمكية ، ووصل إنتاج الأسماك إلي 2 مليون طن سنويا ، وهذا يكفى لاقتراب من الاكتفاء الذاتى .
وأضاف القرش لـ دوت الخليج: "نستورد الأنواع التى لايمكن إنتاجها فى مصر بسبب الظروف الجوية مثل أسماك التونة ، الماكريل ، الرنجة ، السردين "، مؤكدا أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى إفريقيا فى إنتاج أسماك المزارع.
وأشار إلي أن مصر هى الدولة السادسة فى إنتاج أسماك البلطى عالميا ، منوها إلي أنها تحتل المركز الأول أفريقيًا و السادس عالميًا فى الإستزراع السمكى
وأوضح محمد القرش أن الدولة تهتم بتحقيق الآمن الغذائي للمواطن، وتوفير البروتينات وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها .
وتابع :"اجمالي ما تم تصديره خلال عام 2019حوالي 35 ألف طن ، واجمالي ما تم استيراده 325 ألف طن ولم تؤثر كورونا على التصدير حاليا ".
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
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