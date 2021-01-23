نائب بالشيوخ : مشروع الاستزراع السمكى يحقق الاكتفاء الذاتى لمصر  

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب محمد الرشيدى، عضو مجلس الشيوخ، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، بمشروع الفيروز للاستزراع السمكى والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشرق التفريعة فى محافظة بورسعيد.





وأكد عضو الشيوخ فى بيانه، اليوم السبت، أن المشروع يضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن المشروع يساهم بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، بجانب أنه سيعمل على توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.

وأشار إلى أن المشروع سيعمل على المساهمة فى تقليل الفجوة فى مصادر البروتين الغذائى، وتوفيرها للسوق المحلى، والاستفادة المثلى مما تتمتع به مصر من سواحل وبحيرات غنية، وذكر أن المشروع يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، كما أنه يساهم فى زيادة فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى، لافتًا إلى أن مشروع الاستزراع السمكى يعد الأضخم فى تاريخ مصر إذ يهدف للقضاء على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق المعادلة وعدم اللجوء إلى الاستيراد، ويعد الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط.