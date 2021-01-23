متحدث الصحة لـ دوت الخليج: غدا بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى، باسم لوزارة الصحة والمستشار الإعلامى للوزارة، بأنه سيتم غدًا بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا.





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