صور.. جمعة يلتقى قيادات الأوقاف ويؤكد أهمية مواصلة الجهد لتحقيق الإنجازات

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بقيادات هيئة الأوقاف المصرية ومديرى المناطق اليوم السبت، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، مؤكدًا على استمرار روح الإنجاز فى جميع الملفات وأهمها استيداء جميع حقوق الهيئة، وسرعة الإنجاز فى جميع الملفات، وتحديث نظم الإدارة وميكنتها بالكامل.





كما تفقد وزير الأوقاف، فعاليات برامج التدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، حيث تعقد ثلاث دورات تدريبية بالأكاديمية، إحداها فى الحصول على رخصة الحاسب الآلى (ICDL) والأخرى فى السوشيال ميديا والتسوق الرقمى، والثالثة فى شئون الإسكان بهيئة الأوقاف المصرية، حيث وجه كلمة هامة للمتدربين حول أهمية مواصلة الجهد فى تحقيق الإنجازات بجميع مفاصل العمل بالهيئة. من جانبه صرح المهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، بأن هيئة الأوقاف تستهل العام الجديد بتحقيق الرقم القياسى فى التحصيل خلال شهر يناير 2021م، ليكون الشهر الثامن على التوالى فى تحقيق الأرقام القياسية لهيئة الأوقاف المصرية.

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