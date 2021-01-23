

أكد مصدر مسئول بهيئة السكة أنه يتم استقبال 6 قطارات "تالجو الإسبانية" جديدة في مايو المقبل تنفيذًا للصفقة الموقعة مع الشركة الإسبانية.

وأوضح المصدر اليوم أن قطار " تالجو " يضم 8 عربات درجة ثانية مكيفة و5 عربات درجة أولى مكيفة وجرار وعربة توليد قوى وعربة بوفيه وذلك بقيمة 125.6 مليون يورو.

وأضاف المصدر أن القطارات الجديدة تعمل على الخطوط التقليدية لسكك حديد مصر ضمن خطة تطوير سكك حديد مصر بالتوازى مع إنشاء خطوط جديدة للقطارات الكهربائية السريعة.

وتواصل هيئة السكك الحديدية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث واصل أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.

كانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات في المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف في حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد: استقبال 6 قطارات إسبانية جديدة مايو المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.