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استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى، صورة ترصد آليات تطوير مراكز تجميع الألبان قبل التطوير وبعده، قائلا: "ده واقع كان موجود.. ونحاول نغيره بالتعاون مع أصحاب هذه المراكز".
وتابع الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة بورسعيد: "نسعى للوصول للعالمية من خلال مواصفات معينة والحصول على شهادة دولية طبقا للمعايير الواردة من منظمة الصحة العالمية، بحيث يكون هذا اللبن وفق المواصفات العالمية سواء لمصر أو خارج مصر".
وقال الرئيس السيسى: "والله خدت كل حاجة زى الصورة كده.. كل القطاعات بناخدها متهلكة وقديمة .. سكة حديد وزراعة وطرق وكل حاجة متهالكة .. وانا عايز اطورها مع بعض".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي عن صورة لتطوير مراكز الألبان: والله خدت كل حاجة كده وبنطورها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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