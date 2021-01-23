تعرف على تفاصيل المشروع القومى لتطوير القرى المصرية.. إنفوجراف

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاح مشروعات قومية جديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى محافظة بورسعيد مشروع تطوير القرى المصرية. وأكد رئيس الوزراء على أن الرئيس السيسى، وجه بتطوير المدن المصرية والمناطق العشوائية، وتوفير إسكان بديل لكافة المواطنين، حتى نقضى على ظاهرة البناء العشوائى سواء على أراضى زراعية أو أراضى أملاك الدولة.

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