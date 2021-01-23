الرئيس السيسي يعلن البدء فى زراعة 100 ألف فدان بسيناء قبل 30 يونيو المقبل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة تسعى للاستفادة من المياه إلى يتم إلقائها فى البحر أو البحيرات مثل المنزلة، خاصة أن له تأثير سلبى على البحيرة، وتم معالجة المياه قبل نزولها، أو فى البحيرة، وتم التوصل إلى مشروع جديد لتحويل جزء منها إلى سيناء من أجل الاستفادة منها.

وتابع الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية جديدة فى محافظة بورسعيد: "نسعى إلى إنتاج 5.6 مليون متر وجار الافتتاح منتصف العام لتوفير المياه فى سيناء"، لافتا إلى أن هذه المياه سوف يكون لها استخدامات فى سيناء، من خلال نظرة متكاملة مع بعضها البعض حتى تصل إلى جميع الناس.

وأكد الرئيس السيسى، أن هناك 100 ألف فدان جاهزين للزراعة بعد دخول هذه المياه فى ترعة السلام، مطالبا وزارتى الزراعة والرى تجهيز البنية الأساسية للرى، وبالتالى خلال 6 شهور يتم تجهيزهم من ترع ومحطات رفع وتسوية بحيث شبكة الرى تصل إلى هذه المساحة، وتابع قائلا: "خلال قبل 30 يونيو المقبل الانتهاء الترع والمحطات لتغطية شبكة الرى المطلوبة، الانتهاء من شبكة الكهرباء وغيرها من احتياجات حتى تكون جاهزة.. وهناك التزام على توفير البنية الأساسية وبالتالى لا يتم زراعة الأرض".