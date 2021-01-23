الرئيس السيسى: الدولة تبذل جهودا لتطوير التعليم العالى وأنفقنا 150 مليار جنيه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تعمل بشكل كبير على تطوير التعليم العالى، مشيرا على أنه تم إنفاق 150 مليار جنيه لتطوير التعليم العالى، وإنشاء الجامعات التكنولوجية وهذا الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، وهناك جهد كبير لتطوير التعليم العالى.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة بورسعيد، نحتاج إلى الاستماع للوزراء والمختصين وفق تخصصه بحيث يكون أمام الناس والإعلام".
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