الرئيس السيسي: بحيرة المنزلة عانت من غياب رقابة الدولة فى السنوات الماضية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن بحيرة المنزلة عانت من غياب رقابة الدولة فى السنوات الماضية، متابعا: "كانت الداخلية ليها حملات خلال السنين اللى فاتت كلها على مدى 20 سنة، ضد أوكار وغيره من هذا القبيل.. ماحدش تصدى لده وسابوها كده وأصبحت عشش وناس خارجة عن القانون".

أضاف السيسى، فى كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق بورسعيد: "هيبة الدولة بتيجى إزاى.. بأن الدولة تبذل جهد كبير لمواطنيها تحسن من حياتهم، وتطلع سمك ممكن يبقى صحى للناس، إحنا شلنا متوسط من متر لمتر ونص، علشان كتلة من قاع البحيرة اللى كان فيه مخلفات صعبة تتشال، علشان درجة جودة المياه".

وأردف: "علشان تبقى البحيرة المقامة على 250 ألف فدان تنتج 70 ألف أو 80 ألف طن سمك أو أكتر لابد بعد اللى إحنا عملناه يبقى فيه سيطرة كاملة على الإجراءات داخل البحيرة، ونساعد الصيادين ونعلمهم ونحسن من حياتهم.. لكن نقول تانى أحواض فى البحيرة ده كلام مش صح".