الرئيس السيسي محفزا الشركات المصرية لتطوير الدولة: "يلا نشتغل ونعمر لبلدنا"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تم البدء فى نقل المياه الناتجة من محطة بحر البقر إلى الأراضى الصالحة للزراعة داخل سيناء بداية من الـ100 ألف فدان ثم الأراضى الأخرى وسط سيناء.
وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية جديدة فى محافظة بورسعيد: "سوف يتم وضع 8 مواسير لنقل المياه.. يعنى فى حاجة 16 متر لوضع المواسير.. ويتم الحفر لأكثر من 35 مترا تحت الأرض.. على امتداد 100 كيلو.. دى مسافة كبيرة وبتكلفة كبيرة".
وتابع الرئيس السيسى: "زراعة 400 ألف فدان فى سيناء ليس بتكلفة مالية بسيطة.. ونسعى إلى ذلك للتنمية.. وهنعمل ده كله بفضل الله.. وكل اللى بنعمله ده شركات مصرية ومحدش من بره.. وكل الشركات المصرية فى حاجة إليها.. والتكلفة المالية محتاجة المساعدة.. وغيرها من المحطات.. وعلى الشركات المصرية أن تلبى مطالبنا وفق المعايير الفنية المطلوبة".
وأكمل الرئيس: "محطات الصرف الصحى لتطوير 4500 قرية تحتاج إلى 10 الاف طرمبة.. فرصة كبيرة لشركتنا المصرية أن تضخ الاستثمارات بدلا من الحصول عليها من الخارج.. فضلا عن الفين طرمبة للصيانة والإحلال.. يلا يا مصريين.. يلا نشتغل ونعمر لبلدنا".
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