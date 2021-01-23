ارتفاع عدد ضحايا المنزل المنهار بالمحلة لـ6 جثث ومصابين اثنين

استخرجت قوات الإنقاذ البري منذ قليل الجثتين الخامسة والسادسة من أسفل عقار المحلة المنهار بمنطقة أبو راضي أول المحلة وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي المحلة العام، بينما يخضع مصابين اثنين للعلاج بالمستشفى.

وكانت أعلنت محافظة الغربية في بيان لها، استخراج 4 وفيات و3 مصابين في حادث انهيار منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة أبو راضي أول المحلة الكبرى.

وأوضح البيان أنه تم نقل المصابين والجثث للمستشفي العام وتواصل قوات الإنقاذ البري عمليات البحث عن ضحايا جدد أسفل الأنقاض.

وكانت تمكنت قوات الإنقاذ البرى منذ قليل، من استخراج جثتين جديدتين من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمنطقة أبو راضي أول المحلة بمحافظة الغربية، وكانت جهود البحث قد توصلت إلي مكان الجثتين أثناء رفع الأنقاض، وتمكن رجال الإنقاذ من استخراجهما ونقلهما للمستشفى بمعرفة رجال الإسعاف، فيما تتواصل جهود رجال الإنقاذ للبحث عن جثتين أخريين.

وكان رجال الحماية المدنية والأجهزة المعنية قد نجحوا في استخراج جثتين ومصاب من تحت أنقاض المنزل المنهار بمنطقة أبو راضي بمدينة المحلة فى محافظة الغربية، وجارى البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنزل الذي تعرض للانهيار اليوم السبت، كما انتقل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والأجهزة الأمنية لمكان الحادث.

وكان تعرض منزل مكون من 4 طوابق، اليوم السبت، للانهيار على سكانه بمنطقة أبو راضي بمدينة المحلة فى محافظة الغربية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والمعنية إلى مكان الحادث للبحث عن المصابين والمفقودين اسفل الأنقاض