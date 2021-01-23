إخلاء سبيل أحمد الجنزورى المتهم على ذمة قضية اغتصاب فتاة الفيرمونت

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل أحمد الجنزورى منظم الحفلات الشهير على ذمة التحقيقات فى واقعة اغتصاب فتاة الفيرمونت. كانت النيابة العامة، فى يناير الجارى قررت إخلاء سبيل سيف الدين أحمد، ونازلى مصطفى، ابنة الفنانة نهى العمروسى، المحبوسين على ذمة التحقيقات فى واقعة اغتصاب فتاة الفيرمونت، وما يرتبط بها من وقائع أخرى.

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