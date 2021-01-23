تعادل سلبي بين الزمالك أسوان فى شوط الفرص الضائعة

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وأسوان التى تجمعهما حاليًا باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز بالتعادل السلبى، وسط إهدار العديد من الفرص المحققة للفارس الأبيض.

بدأ الشوط بضغط مكثف من الزمالك، وفى الدقيقة 3 ألغى الحكم محمد يوسف هدفا سجله مصطفى محمد بعد العودة لتقنية الفار، وبعد الدقيقة 6 بدأ الفريق الأسوانى محاولات الدخول فى أجواء المباراة لكنها دون جدوى.

وفى الدقيقة 19 سدد مصطفى محمد كرة رأسية ارتطمت فى قائم مرمى عمر رضوان حارس أسوان، واستمر استحواذ وسيطرة الأبيض على المباراة وفى الدقيقة 24 سدد إمام عاشور تسديدة صاروخية تصدى لها حارس أسوان وحولها لضربة ركنية، وسدد مصطفى محمد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 29 لكنها جاءت أعلى العارضة.

فى الدقيقة 33 كاد محمد أسامة لاعب أسوان أن يسجل هدف التقدم لفريقه بعدما سدد كرة نموذجية على مرمى الزمالك وتصدى لها محمد ابو جبل ببراعة، وفى الدقيقة 42 سدد أوباما كرة رأسية ارتطمت فى القائم الأيسر من الداخل وارتدت للحارس الذى أبعدها عن مرماه، وفى الدقيقة 44 أهدر الزمالك فرصة هدف أخرى بعدما مرر بن شرقى الكرة لمصطفى محمد ولم ينجح فى تسديدها على المرمى.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم امام – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – احمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – امام عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما- بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويجلس علي دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - حمزة المثلوثي - فرجنى ساسى - إسلام جابر – محمود عبد الرازق شيكابالا – حسين فيصل – أسامة فيصل.

فيما ضم تشكل أسوان كلاً من..

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: أحمد صافي، محمد خليفة، محمد أسامة، عمرو الحلوانى.

خط الوسط: محمود شبانه، محمد جابر، جون افري، هيثم الفيل، أحمد صغيري.

خط الهجوم: سولمون منساه

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى برصيد 19 نقطة من 7 مباريات حقق الفوز في 6 وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وسكنت شباكه هدفين، ويتبقي له مباراة مؤجلة امام الأهلي من الجولة الرابعة للدوري.

فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط، بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 2 وتعادل في واحدة وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9 اهداف .