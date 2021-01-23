منها كورونا.. الصحة تعلن أرقام الخدمات العاجلة والسريعة للمواطنين

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان "إنفوجراف" يوضح الخطوط الساخنة للوزارة لتقديم الخدمات العاجلة والسريعة للمواطنين . وأوضحت الوزارة الأرقام كالتالي: مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا (كوفيد -19 ) - الخط الساخن: 105 مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي - الخط الساخن: 35 153 مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار الخط الساخن: 15300 مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين الخط الساخن: 15335 مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة الخط الساخن: 15335

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