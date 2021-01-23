أخبار مصرية

برلماني مهنئًا الشرطة بعيدها الـ69: يضحون بالغالي والنفيس من أجل الوطن

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني مهنئًا الشرطة بعيدها الـ69: يضحون بالغالي والنفيس من أجل الوطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ النائب السيد رحمو، عضو مجلس النواب عن دائرة الحسينية ومنشأة أبو عمر وصان الحجر بمحافظة الشرقية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات الوزارة، والعاملين بها، بحلول عيد الشرطة التاسع والستين.

وأضاف "رحمو" في بيان صحفي له اليوم السبت، أن بطولات وتضحيات رجال الشرطة العظماء سطرها التاريخ بحروف من ذهب، وتوارثتها الأجيال عبر العصور، مشيدًا بدورهم الكبير في تحقيق الأمن والأمان داخل الوطن، وإحباط مخططات أهل الشر، واقتلاع جذور الإرهاب الأسود.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر ستظل آمنة مستقرة بسبب وجود رجال شرطة مخلصين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الوطن، وتابع: "حفظ الله مصرنا الغالية ورجالها البواسل".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا