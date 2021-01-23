نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني مهنئًا الشرطة بعيدها الـ69: يضحون بالغالي والنفيس من أجل الوطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ النائب السيد رحمو، عضو مجلس النواب عن دائرة الحسينية ومنشأة أبو عمر وصان الحجر بمحافظة الشرقية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات الوزارة، والعاملين بها، بحلول عيد الشرطة التاسع والستين.

وأضاف "رحمو" في بيان صحفي له اليوم السبت، أن بطولات وتضحيات رجال الشرطة العظماء سطرها التاريخ بحروف من ذهب، وتوارثتها الأجيال عبر العصور، مشيدًا بدورهم الكبير في تحقيق الأمن والأمان داخل الوطن، وإحباط مخططات أهل الشر، واقتلاع جذور الإرهاب الأسود.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر ستظل آمنة مستقرة بسبب وجود رجال شرطة مخلصين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الوطن، وتابع: "حفظ الله مصرنا الغالية ورجالها البواسل".