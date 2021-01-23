نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حي الأزبكية يصادر كمية كبيرة من الشيش.. ويحذر المخالفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة، بتكليف محافظة القاهرة ورئيسي حيي المقطم والأزبكية، بتنظيم حملات، بعد أن تلقت الوزارة خلال اليومين الماضيين مجموعة من الشكاوي والاستغاثات من المواطنين بقيام عدد من الكافيهات والمقاهي في مناطق مختلفة، باستغلال أرصفة ومداخل العمارات السكنية.

وفي السياق ذاته، شن اللواء يحيى محمد الأدغم رئيس حي الأزبكية، حملة مكبرة، بالتعاون مع فريق المتابعة الميدانية وإدارة الاشغالات وفرع هيئة النظافة، وشرطة مرافق الحى وشرطة مرور الازبكية.

وقال اللواء يحيى محمد الأدغم رئيس حي الأزبكية في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن الحملة أسفرت عن مصادرة ٥٠ شيشة وتحرير محاضر ضد المقاهي المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف "الأدغم" أنه تم تحرير 25 محضر عدم إرتداء كمامة، بالإضافة إلى 30 محضر مخالفة مرورية للانتظار في الممنوع، مؤكدًا بأنه جاري استكمال حملاتنا بشكل يومي لإعادة الانضباط للشوارع مرة أخرى.

ولفت "رئيس حي الأزبكية" إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل ديوان الحي وخارجه، وضرورة الحفاظ على النظافة العامة ومواصلة التطوير وردع كل من يحاول تشويه ذلك حرصا على تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة