نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حريق بإحدى العقارات بحي السيدة زينب بسبب المخلفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشب حريق بأحد أسطح العقارات المتواجدة فى نطاق حى السيدة زينب، بسبب المخلفات المتواجدة على أسطح العقار، وعلى الفور توجه الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حى السيدة زينب، والاجهزة التنفيذية إلى الحي، كما توجه رجال الحماية المدنية لإطفاء الحريق.

وأكد الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حى السيدة زينب، أن الحريق، نشب فى 5 عطفة قرقماز متفرع من سوق مسكة، فى سطح العقار بسبب وجود المخلفات، لافتا إلى ان الحريق لم يسفر عن أى إصابات وتم تشكيل لجنة فنية لإعداد تقرير عن الحادث.