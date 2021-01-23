نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل دفاع البرلمان لأسر الشهداء: أنجبتوا رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ اللواء أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة.

وأكد "العوضي" في تصريح لبوابة الفجر، أن لرجال الشرطة تاريخا مشرف منذ موقعة الإسماعيلية1952 عندما رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي مما أسفر عن استشهاد خمسون شهيدا وثمانون جريحًا، مؤكدا أنهم مستمرون في تضحياتهم بأرواحهم خاصة منذ 25 يناير 2011 وما أعقبها من مجريات الأمور من عمليات إرهابية التي راح ضحيتها العديد من رجال الشرطة المخلصين، والتصدي لتلك العمليات، والعمل على حفظ الأمن والاستقرار داخل الوطن، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تكريم أسر الشهداء في جميع المناسبات.

ووجه وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التحية والتقدير لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، قائلا: " انجبتوا رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأبطال خير اجناد الأرض، وهنفضل فاكرينهم لحد أخر يوم، وهم عند ربهم أحياء يرزقون، ومهما نعمل لن نوفيهم حقوقهم"، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

