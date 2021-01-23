نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو "صحة البرلمان" : استكمال مشروع قانون إصدار شهادة موحدة لخريجي كليات الطب أهم أولوياتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن من أهم أولوياته لدور الإنعقاد الحالي لمجلس النواب، استكمال تعديل بعض أحكام القانون 14 لسنة 2014، الذي بدأه خلال الدورة السابقة للبرلمان، والذي يستهدف الشهادة الموحدة للدراسات العليا للأقسام الإكلينيكية لخريجي كليات الطب، مشيرًا إلي أن هناك 7 شهادات من بينها الدبلومة والماجستير والدكتوراه وإختبار البارت، متابعًا " لدينا 7 شهادات العالم هيعترف بإيه"؟.

وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر" إنه يسعي لأن يكون لخريجي كلية الطب شهادة مِهنية مُوحدة، ويُقيم الطبيب حسب نسبة الحضور وكفاءة التطبيق العملي ونسبة الإستيعاب، بالإضافة إلي المادة العلمية ليكون البورد المصري متساويًا بـ "البورد الأمريكي والبريطاني".

وأشار عضو صحة النواب، إلي أننا بحاجة لإيقاف التسجيل في مرحلة الماجستير للجامعات الطبية، وتغيير قانون إجتياز مرحلة التمهيدي الإلزامي، ويتم إتباع نظام ( GEC ) إختصارا لكلمة General Egyptian Council أو المجلس الطبي المصري ( Egyptian Medical Council ) أسوةً بالمجلس الطبي البريطاني تُدرج تحته جميع الشهادات

وأوضح "رضوان" أنه يسعي أيضًا إلي أن يكون هناك منظومة تكليف عادلة بالنسبة للتمريض والعاملين بالمهن الطبية، موضحًا أنه لدينا كم هائل من التمريض وخريجي المعاهد وفني الاشعة وجميعهم متكدسين في مكان واحد فقط والأماكن الأخري فارغة وخاصة مستشفيات الجامعة.

وتابع عضو مجلس النواب، قائلًا: "لازم يكون هناك مزايا أخري من الناحية المادية للأماكن التي بحاجة للتمريض وفني الأشعة ومزايا أخري للتخصصات المطلوبة، بحيث تكون الوظائف الشاغرة تهدف إلي معالجة المشاكل الموجودة بالقطاع الصحي.

