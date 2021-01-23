السيسي: "اللى عاوز يشتغل فيه فرصة ومش عايز اسمع كلمة مش لاقين عمالة"

عبد الفتاح السيسي- ارشيفية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تعمل على تطوير جميع القطاعات بالتوازي لتطوير مصر بشكل كلي.
تطوير التعليم العالي
ولفت السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة بورسعيد، إلى تطوير التعليم العالي، حيث أنه تم إنفاق 150 مليار جنيه لإنشاء الجامعات التكنولوجية وهذا الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، وهناك جهد كبير مبذول في القطاع التعليمي.
وأضاف الرئيس السيسى، نحتاج إلى الاستماع للوزراء والمختصين وفق تخصصه بحيث يكون أمام الناس والإعلام".
المشروعات القومية وفرص العمل
وتابع الرئيس السيسي، قائلًا: "احنا شغالين في كل حاجة.. بنشتغل في كل حاجة بالتوازى.. وشغالين في كل حاجة.. هذا المشروع في سيناء أو مشروعات الدلتا والقرى والتطوير شغال في كله".
ووجه السيسي حديثه للواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قائلًا: "جمد قلبك.. مش عاوز أقول أنه لاقين عمالة.. من فضلكم اللى عاوز يشتغل فيه فرصة.. وشغالين في مشروع تطوير الـ1500 قرية".
وأضاف: "كل المشاريع شغالة زى ما هي وبنسابق الزمن علشان نخلصوا وخلال سنتين أو 3 .. ويكون لدينا 2 مليون فدان".
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