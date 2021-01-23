چون طلعت : ترويج الإخوان لعصر ذهبي في عهد بادين مجرد وهم

وصف جون طلعت مؤسس المرصد المصرى للشباب والمواطنة وعضو مجلس النواب السابق، العلاقات المصرية الأمريكية بالشراكة الاستراتيجية القائمة على تحقيق المصالح المتبادلة، وإقرار قيم السلام والعدالة في الشرق الأوسط باعتبار مصر فاعلا أساسيا في عملية السلام في المنطقة، وذلك على خلفية تسلم الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن السلطة قبل أيام.

جون طلعت وو بايدن

وأشار جون إلى ضرورة الالتزام في العلاقات بين البلدين بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية أو تجاهل الرواية الرسمية الصادرة عن الدولة، وإصدار تعليقات وبيانات تسئ لتاريخ العلاقات المشتركة، مضيفا :"نحن الآن أمام إدارة ديمقراطية، وللأسف فأن بعض الجماعات الإرهابية، وأعداء الدولة المصرية يروجون بإنهم في عهد بايدن سيحصلون على فرص للترويج لأكاذيبهم، وأن كنت أتشكك في صحة هذا الكلام، ولا أتصور أن الإدارة الأمريكية ستسمح بذلك".

وأوضح جون، أن مصر هي دولة عريقة لا تقبل بالتدخل في شئونها الداخلية من أى طرف، وليس لديها ما تخفيه، لذا فإن أي طرف خارجي يريد أن يسأل عن شيئا داخل مصر، يمكنه بكل بساطة أن يتجه إلى القنوات الرسمية، وسيحصل على التوضيح اللازم، متوقعا أن تشهد العلاقات المصرية الأمريكية تطورا كبيرا خلال فترة رئاسة بايدن.

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