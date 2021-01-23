السيسي يدعو المستثمرين للاستثمار في سيناء:محتاجنكم معانا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع القومية في مختلف محافظات الجمهورية بهدف التنمية والتطوير.

السيسي: "الدولة مش بتضيع حد والاستثمار موجود طبقًا للمواصفات"

السيسي عن مشروعات الإسكان في سيناء: معمولة بالأصول

وقال "السيسي" خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت الموافق 23 يناير 2021، إن مشروعات الإسكان المقامة بمحافظة سيناء تتيح للمواطن الحياة والتعايش بمستوى يليق بالمصريين، قائلًا:"المشروعات معمولة طبقا للأصول".

السيسي للمستثمرين: نريد مشروعات بسيناء وهنوفر لكم فترات سماح

ووجه السيسي دعوة للمستثمرين بضخ استثماراتهم المختلفة في سيناء، والدولة ستساعدهم في ذلك قائلًا لهم: تعالوا معانا سينا محتاجين استثمارات في سيناء ولو عايزين فترة سماح هنديكم، الدولة لا تريد أن ترتكز إقامة المواطنين في مناطق الوادي والدلتا، وتسيب التطور اللي بنعمله في سيناء"، لافتًا أن الدولة بدأت طريقها للتطور في سيناء وتحتاج معاها المستثمرين.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الدولة المصرية مهتمة بسينا ولن تتركها ابدًا قائلًا:"اللي بيقول إحنا هنسيب سينا لأ إحنا مش هنسيب سيناء أبدًا".