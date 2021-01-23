أشرف رشاد يثمن استراتيجية الدولة للمشروعات القومية.. ويؤكد: تعزز الأمن القومي الغذائي ومسيرة التنمية والبناء

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود قاطرة التنمية الحقيقية بشكل شامل في كافة المجالات، ويسعى نحو تحويل العديد من المناطق لمراكز استراتيجية تساهم في زيادة معدلات التنمية.
الرئيس عبد الفتاح السيسي وزعيم الأغلبية بالبرلمان
وقال رشاد، في تصريحات له اليوم السبت، إن افتتاح المشرعات القومية الكبرى ذات الجدوى والمنفعة العامة أصبحت السمة الرئيسية لفترة الرئيس السيسي، والتي كان وما يزال لها عامل رئيسي في حفظ أركان واستقرار الدولة المصرية واسترداد ريادتها الإقليمية والدولية.
وأشار رشاد، إلى أن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي نقلة حقيقية واستمرار لمسيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن القومي الغذائي في كافة السلع والأغذية الرئيسية، ويساهم في تخفيض معدلات البطالة، وزيادة فاتورة تصدير المنتجات والسلع للخارج، مثمنًا استراتيجية المشروعات القومية وتنوعها.
زعيم الأغلبية والمشروعات القومية
وأضاف زعيم الأغلبية، أن مصر لم تتأثر بأزمة كورونا؛ رغم حدتها، وهي من الدول القليلة بالعالم التي ما يزال يجري فيها مشروعات التنمية والبناء بشكل متوازن، وهي أمور تحسب للقيادة السياسية ولوعي وإدراك الشعب المصري العظيم.
وثمن زعيم الأغلبية، شفافية الرئيس واطلاعه الشعب على كافة المستجدات حول المشروعات والخطوات المستقبلية للدولة، لافتًا إلى أن ذلك ساهم في مواجهة الشائعات وتعزيز معركة الوعي ضد أعداء ومتربصي الدولة المصرية في الداخل والخارج.
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