مدير الأهلي يكشف موقف مؤمن زكريا من السفر لكأس العالم للأندية

كشف المديرالتنفيذي للنادي الأهلي العميد محمد مرجان عن موقف لاعب الفريق مؤمن زكريا في السفر مع بعثة الفريق المتجهه الي بطولة كأس العالم للأندية.

وتحدث قائلاً عند استضافته في برنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمة إبراهيم فايق: السفرية مهمة رسمية للنادي للأهلي نتمني سفر مؤمن زكريا مع بعثة كأس العالم للأندية ولكن الظروف ستكون صعبة عليه ومجهدة ونأمل في سفره مع الفريق في بطولة أخرى .

وتابع حديثه عن أن البعض شكك في تعامل إدارة الأهلي في تعاملها مع مؤمن زكريا رد قائلاً: "أن مؤمن ابن من أبناء النادي الأهلي ونحن لا نترك أبناء النادي ،في أي محنة أو في أي وقت وأي شخص له علاقة بالنادي الأهلي نقف بجانبه وإذ كان أبن النادي".

وأضاف: " مؤمن زكريا "كان وش الخير" علينا في الفوز ببطولة افريقيا والدوري، وإن شاء الله يعود قريباً، ونحن نعمل بنظام مؤسسة وقوانين وأول قرار اتخذه رئيس النادي التكفل بالعلاج بالكامل وبعدها تم مخاطبت وزير الشباب والرياضة وموافقة الجهة الإدارية تم صرف العلاج بالكامل".

واستكمل حديثه عن موقف تخفيف عقوبة محمد الشناوي قائلاً: "هذا الكلام مرفوض لا يوجد شيء اسمه هكذا، ولايوجد مبرر يجب تطبيق اللوائح تمسك النادي الأهلي بالمبادئ هذا ماجعلنا حتي ذلك اليوم فخورين بالنادي الأهلي".

وتابع: "مثل ماحدث في فريق كرة الماء نشب مشاجرات بين لاعبي الفريق حينها اتخذ محمود الخطيب رئيس النادي ومجلس الإدارة تم إتخاذ قرارات اعنف من قرارات إتحاد الكرة وتم تصاعد الأمرالي الشطب ، وفريق تنس الطاولة ارجع لاعبي من الفريق عندما تم مشاجرة بينهم "وقال لايهم البطولة"وفوزنا البطولة".

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات النادي الأهلي كان امام فريق المقاولون العرب والتي انتهت بنتيجة 3/2 حيث شهدت المباراة أهداف ودقائق مثيرة انتهت المباراة "بالقاضية ممكن".

ويستعد المارد الأحمر لمباراته المقبلة امام فريق بيراميدز ومن المقررإقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف يوم الثلاثاء 26/1 ويحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 20 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق ،ويسعي كل من الفريقين الفوز وحصد الثلاث نقاط وإستمرار نغمة الانتصار للمارد الأحمر ،وتعد مباراة صعبة وينتظرها الجميع.

