ريم عبدالله تهاجم متابعة لها بسبب الغيرة.. "القصة كاملة"

ريم عبدالله- ارشيفية
ريم عبدالله الفنانة السعودية التي تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تعرضت لموقف جدلي عبر السوشيال ميديا من قبل إحدى المتابعات التي تشعر بالغيرة تجاها.
الفنانة السعودية ريم عبدالله
بدأت المشكلة عندما علقت إحدى المتابعات وعبرت عن شعورها بالغضب بسبب إعجاب زوجها بريم عبدالله وتعلقه الشديد بها ودعت من الله أن يحرق قلبها، قائلة: "لله لا يوفقك يا شيخة.. من يوم طلعتي التمثيل وزوجي معجب فيكي وكل يوم يتابعك إن شاء الله ربي يحرق قلبك مثل ما حرقتي".
خرجت ريم عبد الله عن صمتها، وقررت الرد عليها والدفاع عن نفسها حيث أعادت نشر التعليق وأكدت أنها لم ترتكب أي خطأ وعلى كل امرأة أن تواجه زوجها.
ريم عبد الله ترد على إحدى المتابعين بسبب الغيرة
كتبت ريم عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": امسكوا غنمتكم.. تيسنا ما يجيكم، بالله يا ناس شوفوا أنا وش ذنبي.. المثل يقول إمسكوا تيسكم ما تجيه .... كملوا الباقي، لتكون بذلك قد عكست المثل الشائع ليتناسب مع موقفها.
اعتادت ريم عبد الله، أن تتباهى دائمًا بجمالها وأناقتها وتنشر صور لها عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" بإطلالات متنوعة ومختلفة لتلفت الأنظار إليها.
ريم عبد الله ترد على انتقادات الجمهور
أعبرت ريم عبد الله، عن غضبها بسبب هذه التصرفات لأن البعض كان ينتقدها ويسخر من جمالها ووصفوه بالقديم حيث قالت: كان خليتوا الجمال القديم لي أنا تقولون جمالها قديم وتروحون تستنسخون وجهي حرام عليكم عموما هذه الخلقة الطبيعية الكل ينعجب فيها الحمد لله وجهي عليكم بالعافية بس عيب عليكم من الغيرة.. الغيرة مالها حل.
الجدير بالذكر، أن ريم عبدالله استهلت مسيرتها الفنية عندما ظهرت في مسلسل طاش ما طاش بموسمه الرابع عشر مع الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي في عام 2006، لتستكمل مسيرتها الفنية بالمشاركة في قرابة 30 مسلسلًا، حيث شاركت مع المخرجة هيفاء المنصور في فيلم وجدة في عام 2012، تؤدي حاليًا دورًا رئيسيًا في مسلسل العاصوف.
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