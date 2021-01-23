ريم عبدالله تهاجم متابعة لها بسبب الغيرة.. "القصة كاملة"

ريم عبدالله الفنانة السعودية التي تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تعرضت لموقف جدلي عبر السوشيال ميديا من قبل إحدى المتابعات التي تشعر بالغيرة تجاها.

الفنانة السعودية ريم عبدالله

بدأت المشكلة عندما علقت إحدى المتابعات وعبرت عن شعورها بالغضب بسبب إعجاب زوجها بريم عبدالله وتعلقه الشديد بها ودعت من الله أن يحرق قلبها، قائلة: "لله لا يوفقك يا شيخة.. من يوم طلعتي التمثيل وزوجي معجب فيكي وكل يوم يتابعك إن شاء الله ربي يحرق قلبك مثل ما حرقتي".