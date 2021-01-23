الرئيس السيسي: عودة الرقابة على بحيرة المنزلة ومشروعات زراعية بسيناء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن بحيرة المنزلة واجهت إهمال كبير نتيجة غياب رقابة الدولة فى السنوات الماضية، قائلًا:"كانت وزارة الداخلية بتشن حملات خلال السنين اللي فاتت كلها على مدى 20 سنة، ضد أوكار وغيره من هذا القبيل.. وبعدين محدش تصدى لده وسابوها كده..إلى أن اصبحت عشش وناس خارجة عن القانون".

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السيسي عن بحيرة المنزلة: مشروع بحيرة المنزلة وعودة الرقابة عليها

وتابع السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي قائلًا: "هيبة الدولة بتيجى ازاي.. بأن الدولة تبذل جهد كبير لمواطنيها تحسن من حياتهم، وتطلع سمك يبقى صحي للناس، احنا شلنا متوسط من متر لمتر ونص، علشان كتلة من قاع البحيرة اللى كان فيه مخلفات صعبة تتشال، من أجل درجة جودة المياه".

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الرقابة والمتابعة المستمرة لمشروعات البحيرة، وقال:"علشان تبقى البحيرة المقامة على 250 ألف فدان تنتج 70 ألف أو 80 ألف طن سمك أو أكثر من الضروري بعد اللى إحنا عملناه يبقى فيه سيطرة كاملة على الإجراءات داخل البحيرة، ونساعد الصيادين ونعلمهم، ونحسن من حياتهم.. لكن نقول تاني أحواض فى البحيرة ده كلام مش صح".

السيسي: نسعى للاستفادة من المياه التي يتم القائها في البحر

وفي نفس السياق أكد السيسي أن الدولة تسعى للاستفادة من المياه إلى يتم إلقائها في البحر أو البحيرات المختلفة مثل بحيرة المنزلة، لافتًا أن تلك المياه لها تأثير سئ على البحيرة.

وتابع أنه تم معالجة المياه، والتوصل إلى مشروع جديد لتحويل جزء منها إلى سيناء من أجل الاستفادة منها، مستطردًا:"نسعى إلى إنتاج 5.6 مليون متر، وجار الافتتاح منتصف العام لتوفير المياه في سيناء".

وأوضح أن هذه المياه سوف يكون لها استخدامات مختلفة فى سيناء، وذلك من خلال نظرة متكاملة مع بعضها البعض حتى تصل إلى جميع الناس.

السيسي: 100 ألف فدان جاهزين للزراعة

وأكد الرئيس السيسى، أن هناك 100 ألف فدان مهيئين للزراعة بعد دخول هذه المياه في ترعة السلام، مطالبًا من وزارتي الزراعة والري تجهيز البنية الأساسية الخاصة بالري، متابعًا:"خلال 6 شهور يتم تجهيزهم من ترع ومحطات رفع وتسوية وبذلك تصل شبكة الرى إلى هذه المساحة المحددة".

وتابع: "قبل 30 يونيو المقبل الانتهاء من الترع والمحطات لتغطية شبكة الري المطلوبة، والانتهاء من شبكة الكهرباء وغيرها من احتياجات حتى تصبح جاهزة".