مثلث الديبة ومجمع الإنتاج الحيواني.. تعرف على أبرز المشروعات التي افتتاحها السيسي عبر الفيديو كونفرانس

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت الموافق 23 يناير 2021، عدد من المشروعات التنموية، بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك على هامش افتتاحه لمشروع "الفيروز"، للاستزراع السمكي والخدمات الصناعية التابعة له بشرق بورسعيد، والذي يعتبرالأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويسهم بتنمية منطقة قناة السويس، ويوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من التخصصات.

دوت الخليج تستعرض أبرز المشروعات المفتتحة بالفيديو كونفرانس

. مجمع إنتاج الألبان بالنوبارية، كما افتتح مجمع الإنتاج الحيوانى رقم 8 بالفيوم.

. مصنع الرخام والجرانيت برأس سدر.

. مصنع الرخام والجرانيت بالعين السخنة.

. مشروع المزرعة السمكية "مثلث الديبة" غرب محافظة بورسعيد.

السيسي يطالب بالاستثمار في سيناء

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب المستثمرين الاتجاه لسيناء لتطويرها مساعدة الدولة في نهضتها، مؤكدًا أنه سيكون هناك تسهيلات وفترات سماح تساعد المستثمر على تغيير قبلته لسيناء، مؤكدًا أن سيناء ستظل على قائمة المشروعات التنموية، قائلًا:"احنا مش هنسيب سينا والمشروعات هناك معمولة بالأصول".

تطوير بحيرة المنزلة والبردويل

فيما أكد أن الدولة تعمل في عدة اتجاهات زراعية وصناعية وغيرها، موضحًا اهتمام الدولة ببحيرة المنزلة التي عانت لفترات من عدم الرقابة عليها، وعرضت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فيلما تسجيليا بعنوان:"أمواج الخير"، والذى يستعرض التطوير الذى شهدته بحيرة المنزلة مؤخرًا.

كما استعرض اللواء حمدى بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، الأعمال التى تنفيذها فى الفترة الماضية، فى تطهير بحيرات مصر الشمالية، مؤكدا أن تطهير بحيرة البردويل ساهم فى زيادة إنتاج الأسماك.

السيسي عن المشروعات القومية: بنشتغل في كل حاجة بالتوازي

وعن المشروعات القومية والتنموية التي تقوم بها الدولة في المجالات المختلفة قال رئيس الجمهورية:"احنا شغالين في كل حاجة.. بنشتغل في كل حاجة بالتوازى.. وشغالين في كل حاجة.. هذا المشروع في سيناء أو مشروعات الدلتا والقرى والتطوير شغال في كله، وشغالين في مشروع تطوير الـ1500 قرية وكل المشاريع شغالة زى ما هي ونسابق الزمن علشان يخلصوا وخلال سنتين أو 3 .. ويكون لدينا 2 مليون فدان".