نتيجة مباراة الزمالك الآن أمام أسوان

الزمالك ضد أسوان
انطلقت صافرة بداية الشوط الثاني من اللقاء ومازالت النتيجة تعادل سلبي بين الفريقين.
ويستضيف فريق أسوان، فريق نادي الزمالك بملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، في مباراة تنطلق في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم.
وأعلن المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك جايمي باتشيكو، القائمة التي سيخوض بها الزمالك مباراته اليوم، والتي ضمت كل من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد.
خط الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام - عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي – أحمد عيد.
خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد – يوسف إبراهيم أوباما – إسلام جابر – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسين فيصل.
خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل.
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تشكيل الزمالك
وقرر باتشيكو أن يخوض المباراة بتشكيل يضم كل من:
حراسة المرمى: محمد أبوجيل.
خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – حازم إمام.
خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – إمام عاشور.
خط الوسط الهجومي: أشرف بن شرقي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
تشكيل أسوان
حراسة المرمى: عمر رضوان.
خط الدفاع: أحمد سالم صافي – محمد جابر – محمود شبانة – عمرو الحلواني.
خط الوسط الدفاعي: سولمون مانساه – هيثم الفيل.
خط الوسط الهجومي: أحمد الصغيري – محمد خليفة – جون أيفيري.
خط الهجوم: محمد أسامة.
عاجل.. اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة الزمالك وأسوانويدخل نادي الزمالك المباراة قادما من فوز صعب بالجولة الثامنة من بطولة الدوري العام، بنتيجة 1-0 على حساب فريق الجونة.
على الجانب الآخر يأتي فريق أسوان من تعادل مثير مع فريق غزل المحلة بنتيجة 1-1، حيث سجل الغزل هدفه بالدقيقة 80بعدما أرسل خالد الأخميمي تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها خالد كساب من على القائم الثاني بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.
وتعادل فريق أسوان بالوقت القاتل بالدقيقة 88 بعدما أرسل عمرو الحلواني أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء من .الركلة الحرة المباشرة وحولها اللاعب محمد العشري برأسية قوية مرت في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك
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