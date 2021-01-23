نواب الإسكندرية فى جولات ميدانية لتقديم الدعم والمساندة للمواطنين

قالت النائبة دينا هلالى، عضو مجلس الشيوخ، إنها سعيده بروح التعاون المتبادل بين مجلسي الشيوخ والنواب، وخاصة فى إطار الجولات الميدانية لأعضاء المجلسين في كافة المحافظات؛ للتغلب علي مشكلات المواطن ومساندته.



جولات ميدانية لنواب الإسكندرية

وقام عددًا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بمحافظة الإسكندرية بجولات ميدانيه، ضمت كلًا من النائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ و‏النائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ و النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، والنائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، لتقديم الدعم والمساندة وتعقيم بعض الشوارع وسماع شكاوى المواطنين.

دينا هلالى: نسعى إلى مساندة المواطن الإسكندري

وأشارت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، فى جولة ميدانية لنواب محافظة الإسكندرية، إلى أن نواب الغرفتين عاقدين النية على مساندة المواطن السكندري، فى التغلب على المشكلات التى يواجهها المواطن، مشيرًا إلى أن الجولات الميدانية لأعضاء الغرفتين المباشرة مع المواطنين، تسعى إلى سماع شكاوى المواطنين، وتتمثل فى حملات التوعية خاصة في ظل جائحة كورونا، كاجولات التعقيم، وتحذير المواطنين بخطورة المرحلة للحفاظ على سلامتهم، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.