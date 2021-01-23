ننشر آخر قرارات المجلس الأعلى للجامعات، حيث أصدرالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، قرار جديد بشأن نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

يبحث العديد من الطلاب عن آخر قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وتفاصيل التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة والأهلية.

وأشار عبد الغفار، إلى أن المادة الأولى من القرار نصت على تولي أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية تنظيم وتطبيق آلية قبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية إلكترونيًا وفقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك والمرفقة بالقرار.

آخر قرارات المجلس الأعلى للجامعات 2021

أوضح وزير التعليم العالي، أن هناك العديد من الخطوات التى يجب اتباعها في مرحلة ما بعد التنسيق والتي نصت على:

- منح الطالب فرصة لسداد رسوم الفصل الدراسي التالي، ألا وهي 3 أيام عمل بالبنوك للقيام بالتسجيل على موقع الجامعة إلكترونيًا وسداد في حسابات الجامعة بالبنوك المختلفة.

- وفي حال عدم السداد، تخطر إدارة الجامعة تنسيق الجامعات الخاصة إلكترونية بذلك، والرغبة في شطبه بعد 48 ساعة من عدم القيام بالتسجيل لسداد الرسوم.

- يرسل التنسيق للطالب رسالة أو عبر البريد الإلكتروني بأنه قد تخلف عن إتمام الإجراءات المطلوبة وعليه إنجازها بشكل سريع في 48 ساعة فقط كي لن يعاقب بالشطب تحت مسمى " متخلف عن استكمال الإجراءات " وليس للمتخلف عن استكمال الإجراءات التقدم فى أى تنسيق آخر مستقبلا للجامعات الخاصة فى نفس العام.

- نصت الجريدة الرسمية على أن الطالب الذى لم يقم بإنهاء إجراءاته خلال فترة 48 ساعة إنذار سيقوم التنسيق الإلكترونى بشطبه وترشيح بديل له من الطلاب على قائمة الانتظار ويتم إدراج اسم الطالب على قائمة متخلف عن استكمال الإجراءات حتى لا يقبله النظام في أي تنسيق للجامعات الخاصة خلال العام ذاته.