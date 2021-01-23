قبلات ريهام حجاج لزوجها تشعل السوشيال ميديا "صورة"

ريهام حجاج، تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية بعدما نشرت مجموعة صور تجمعها بزوجها عضو مجلس الشيوخ محمد حلاوة في عيد ميلاده عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها

وجهت الفنانة ريهام حجاج رسالة رومانسية احتفالًا بعيد ميلاد زوجها، قائلة: "أحلي عيد ميلاد يا حبي وكل حياتي، بحبك للأبد يا حبيبي"

تفاعل الجمهور مع صور ريهام حجاج مع زوجها محمد حلاوة، وكذلك أصدقائها من الوسط الفني، حيث انهالت عليها العديد من التعليقات المختلفة، والتي من بينها تعليق الفنانة عبير صبري التي تمنت لهما دوام السعادة والحب.

ريهام حجاج تستعد لمنافسة درامية شرسة

تستعد الفنانة ريهام حجاج للدخول إلى حلبة المصارعة بمسلسلها الجديد الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021، لتواصل تصوير مسلسلها الذي يحمل اسم "كل ما نفترق"، وهو قصة ومعالجة درامية لمحمد أمين راضي والتي كانت آخر أعماله المعروضة مسلسل "مملكة أبليس" بجزأيه الأول والثاني.

مسلسل كل ما نفترق، يشارك في بطولته كلًا من ريهام حجاج، أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، طارق عبد العزيز، أيتن عامر، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام، وهو من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل، ومن إنتاج شركة سينرجي وطارق الجنايني.

آخر أعمال ريهام حجاج

كان آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج مسلسل لما كنا صغيرين من بطولة ريهام حجاج وخالد النبوي، ومحمود حميده، ومحمود حجازي، ونسرين أمين، وكريم قاسم، ومنة فضالي، إضافة إلى باقة لامعة من النجوم الشابة، وإخراج محمد علي، وتأليف أيمن سلامة.

حقق مسلسل لما كنا صغيرين نجاحًا باهرًا خلال الموسم الدرامي المنصرم، ليدخل قائمة الأكثر تداولًا آنذاك بين عدد كبير من المسلسلات الدرامية التي تتميز بالقوة والإثارة.