سهام مصطفى: الرئيس السيسي واجه القبح.. والمنظمات الدولية تدعم الإرهاب

قالت النائبة سهام مصطفى كمال،عضو مجلس النواب والدة الشهيد نقيب كريم وجيه سيف الدين، لـ دوت الخليج، عن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد، وتصريحاته لكل المصريين، أن الرئيس السيسى متفرد، ولم تحظى مصر بمثله فى الماضى ومن الصعب جدا أن تحظى بمثله فى المستقبل، مشيرة إلي أنه تولى المسئولية فى ظروف قمة فى الصعوبة والخطورة، وعبر بها إلى الأمام، في وقت كانت معظم دول العالم ضد مصر وضد اختيارات شعبها، ومع ذلك لم يؤثر السلامة ويلجأ إلى المؤامات الرخيصة، إرضاءً لضغوطات أمريكا والاتحاد الأوربى، ولا تهديدات الدول المساندة للجماعة الإرهابية (قطر وتركيا) - وهو مافعله سلفه مع أن الضغوطات وقتها كانت أقل قوة وخطورة- فى الماضى، حيث كان العدو معروفًا.

سهام كمال: هناك منظمات دولية تحتضن الإرهابة

واوضحت والدة الشهيد، سهام كمال، لـ دوت الخليج، إنه بعد ٣٠ يونيو أصبح العدو بعضهم يعيشون بيننا، والبعض تحتضنه دول توفر له الملاذ والتمويل، وكذلك تتحدث باسمه منظمات دولية، تحت مسمى زائف لحقوق الإنسان والعدالة، وهى فى حقيقتها بوق لحقوق الإخوان والتحريض على مصر ورئيسها، مشيرة إلى أن السيسي هو أول رئيس يواجه القبح والعشوائية والتكدس العمراني وإختناق الطرق ورداء مستواها، ولا يلجأ للترقيع وترحيل المشاكل التى تراكمت عبر عقود، ولكن طبيعته جعلته يفكك القنبلة الموقوتة المتمثلة فى العشوائيات - التى أصبحت مصدرا للجريمة والتطرف الدينى ونزيف الإنجاب.

سهام مصطفى: المشاريع القومية تضع الرئيس فى قائمة العظماء

واستكملت النائبة سهام مصطفي، عضو مجلس النواب، أن المشروعات القومية التي نراها يومًا بعد يوم وما يتم إنجازه، فى رأيى الشخصى كفيله بوضع الرئيس السيسى فى قائمة عظماء التاريخ المصرى، لأهتمامه بالمواطن والعمل على تحقيق آمال المصريين في حياة كريمة، ورفع العبيء عن المواطنين، وكذلك مشروع العاصمة الإدارية التي كانت ضرورة مصر فى حاجة لها منذ عقود فهو من المشاريع القومية التي تنهض بمصر.