بحضور القيادات النسائية .. المصريين الأحرار يناقش نجاحات المرأة فى المجتمع

جدة - نرمين السيد - وشارك فى الصالون الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، والكاتبة والشاعرة عبير حلمى، والدكتورة منال محروس كبير مخرجى التليفزيون المصرى، والدكتورة وجيهه ميخائيل مدير عام إدارة الشكاوى والتظلمات بوزارة الصحة سابقًا.

وقالت الدكتورة هالة أبوعلم، إن المرأة خلقت لإعداد أجيال تخدم الوطن واقتحمت كل المجالات حتى ثبت نجاحها، ولم تقتصر على قطاع معين بينما باتت تشغل أعمال غاية فى الصعوبة لم يطرأ على بال أحد أن يأتى يومًا تشغلها السيدات مثل السواقة والحداد وغيرها.

فيما، أكدت رئيس لجنة الإعلام، أن الفن يغذى الروح والوجدان وعموم المصريين يستطيعون التمييز بين الفن الجيد والبناء والهادف والردئ، داعية للاهتمام بتلك الجوانب للحفاظ على العادات والتقاليد ولاسيما بأن الحرية مسؤولة وحماية أفكار الأجيال تسهم فى خروج نماذج ناجحة تساهم فى الارتقاء بالوطن.

من جانبها، تحدثت الفنانة سميرة عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، عن إبلاغها بقرار التعيين، وتراه بأنه تكريمًا لها فى آواخر حياتها وجاء تقديرًا لاهتمامها بتقديم فن هادف وبناء، وأعربت عن شكرها للرئيس لاختيارها مؤكدة أن لديها هدف بالعمل على إعادة الدولة لإنتاج الدراما مجددا وعودة المخرجين الرائدين والدارسين بالخارج والذين غابوا عن الساحة بسبب ما يحدث من تقديم فن غير معبر عن مكانة مصر.

وأضافت: "الفن رسالة وواجب أن يكون معبرًا عن الواقع المصرى، ولذا هناك ضرورة ملحة لعودة الدولة مجددا للإنتاج وفرز الأعمال بصورة حقيقية لاختيار الأفضل".

وجهت رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلة:" ياريس كما تدعم رغيف العيش الفن يحتاج الدعم لأنه يؤثر ويبنى الناس والمجتمع، وما تشهده الآن الدراما والسينما هو فن ردئ".

وعن اعتزال الفن قالت:" الفنان يعتزل حينما يعجز عن تقديم فن جيد ولكنه طالما يطرح ويجدد ويؤدى على المسرح فلم يعتزل، موضحة أن لديها برنامج يقدم نصائح للأسرة على البرنامج العام بعنوان "نصائح ماما سميرة" تلجأ فيه للمتخصصين لتوفير حلول للجمهور".

ووصفت الفنانة سميرة عبد العزيز المرأة المصرية بأنها أعظم سيدات الدنيا التى تعمل وتربى أبنائها وجب عليها إخراج نماذج تخدم المجتمع والوطن.

وفى السياق ذاته، تحدثت الشاعرة والكاتبة عبير حلمى، عن تدشينها شركة إنتاج فنى صغيرة تتبنى المواهب وتنظم مهرجان هرمونى للترنيم والترتيل سنويا يحضره رموز فنية ومسؤولين، فضلًا عن أعمالها وكتاباتها لدواوين شعر الهايكو وهو فى الأصل نوع من الشعر اليابانى شبيه بالحالة الدرامية الموجزة، وأكدت أن هدفنا إنشاء جيل واعٍ يحب بلاده، ويحارب التطرف بكل أشكاله ولذلك خلال مهرجان الترنيم السنوى نختم بأغانى وطنية لتكون رسالة للجميع.

وطرحت الدكتورة منال محروس، كبير مخرجى التليفزيون المصرى، تجربتها ووصولها للدكتوراة وشغل منصب فى التليفزيون بالاجتهاد ودون أى وساطة، مشددة على أن "السيدات" لا يمكن الاستغناء عنهن فى كل المواقع ودورهن الأول تخريج أجيال جديدة للحفاظ على الوطن.