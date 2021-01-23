البابا تواضروس يستقبل أستاذ قبطيات بجامعات اللاهوت

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم بالمقر البابوى بالقاهرة، الدكتور يوحنا نسيم يوسف أستاذ القبطيات في جامعات اللاهوت بالسويد وأستراليا.

ورحب قداسة البابا تواضروس الثاني بزيارة الدكتور يوحنا نسيم أستاذ القبطيات في جامعة اللاهوت بالسويد و أستراليا، متمنيا له التوفيق في كافة أعماله وأبحاثه، وفي ختام اللقاء تم التقاط الصور التذكارية.

وقدم الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس منطقة حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر وكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس بالعباسية التهنئة للأب القمص بيشوى جورج كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بمنشية الصدر بمناسبة مرور 34 عاما على سيامته كاهنا .

كما قدم الآباء الكهنة ومجلس الكنيسة وجميع قطاعات التربية الكنسية والخدام والخادمات، والمرتلين و العاملين بالكنيسة وجميع أفراد الشعب التهنئة للقمص بيشوى جورج بمناسبة تذكار سيامته المباركة.

يذكر أن الأب القمص بيشوى جورج سيم كاهنا بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث على مذبح كنيسة السيدة العذراء مريم بالشرابية، ويعرف عن الأب القمص بيشوى جورج محبته للخدمة ومشاركة جميع أبنائه في مختلف المناسبات وهو ما أوجد مساحات كبيرة بينه وبين جميع محبيه، فضلا عن محبته وحفظه للألحان الكنسية المختلفة وتمتعه بصوت روحاني مميز، إلى جانب مهارته المعروفة في الوعظ حيث تتلمذ في بداية خدمته على يد الأب المتنيح القمص حزقيال وهبة راعى كنيسة السيدة العذراء مريم بمهمشة.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الخميس، بتذكار الأعجوبة التي صنعها السيد المسيح في قانا الجليل وهي المعجزة الأولى التي صنعها السيد المسيح بعد العماد، حيث أقيمت القداسات بمختلف الكنائس في مصر وبلاد المهجر بمناسبة الاحتفال المعروف بـ"عُرس قانا الجليل".

وكان السيد المسيح قد دعي والقديسة مريم العذراء إلى العُرس وكذلك بعض تلاميذه، ولما فرغت الخمر قالت السيدة العذراء ليس لهم خمر، فقال لها يسوع ما لي ولك يا امرأة، لم تأت ساعتي بعد ، ثم قالت أمه للخدام مهما قال لكم فافعلوه .

وكانت ستة أجران موضوعة هناك، وقال لهم يسوع املأوا الأجران ماء، فملأوها إلى فوق، ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ ، فقدموا الخمر الذي تحول بأمره الإلهي فصار خمرا جيدا، كما شهد رئيس المتكأ إذ قال للعريس : " كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا ومتي سكروا فحينئذ الدون. أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن.