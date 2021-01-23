مصري فى ميلانو ينقذ إيطاليين من حريق ضخم .. ووزيرة الهجرة توجه رسالة له

أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشجاعة المواطن المصري "علي سيد صديق"، المقيم في إيطاليا، بعدما قام بعمل بطولي لإخماد حريق كبير شب فى أحد المباني بميلانو، موضحة أن شجاعته ساهمت في إنقاذ عدد من الأرواح من موت محقق.
وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم مع "علي سيد صديق"، لتهنئته عقب تكريمه من جانب عمدة مدينة ميلانو والمجلس المحلي وعدد من الجمعيات، مؤكدة أن المصري في أي مكان معروف بشهامته ورجولته وحرصه على مساعدة المحتاجين، وهو ما دفع "علي" للمخاطرة بروحه دون تردد، لإنقاذ أرواح أبرياء ومنع انفجار مبنى سكني ضخم في ميلانو بإيطاليا.
وخلال الاتصال، قدم المواطن المصري "علي سيد صديق" الشكر والتقدير لوزيرة الهجرة لحرصها الدائم على التواصل مع المصريين بالخارج والاهتمام بشئونهم؛ وهو ما لمسه شخصيا.
وأضاف صديق أنه فخور أنه مصري، وأنه حريص كل الحرص عقب تكريمه عند إجراء أية أحاديث صحفية بأن يتم ذكر كلمة "المواطن المصري" قبل اسمه، معربًا عن سعادته لتواصل السفيرة نبيلة مكرم معه لتهنئته، مثنًا ما تقوم به من جهد لرعاية المصريين بالخارج.
وأعرب عن سعادته بما يحدث على أرض مصر من تنمية، مشيرًا إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه نظرة ثاقبة لما يقوم به من مشروعات تنموية، والتي من شأنها إحداث طفرة غير مسبوقة للدولة المصرية، وخصوصًا القطار السريع.
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