غدا.. انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقدمت الشركة اعتذارًا لعملائها عن فصل التيار الكهربائى، مشيرة إلى أن المناطق التسع هى:

- الإبراهيمية "شارع عباس الحلوانی 112 - 121 - 123، وشارع تانيس 61 طريق الجيش" ، وذلك فى الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

- محرم بك "شارع البلينا وشارع قنال المحمودية"، فى الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

- البيطاش" شارع سمر مون الملامی لش جزار بسملة" فى الفترة من الساعة 10 صباحا حتى 12 مساءا.

- العامرية" بجوار البنك" فى الفترة من الساعة 10 صباحا حتى 12 مساءا.

- السيوف "شارع مصطفى كامل بجوار الصالح والجزار" فى الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

- المندرة "شارع السلام شاكوس من مصطفى كامل" فى الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحاً.

- الجمرك "شارع وكالة الليمون" فى الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحاً.

- أبو قير "خلف خط رشيد سكة حديد - معمورة البلد خلف مدرسة المنار" فى الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

- برج العرب" بهيج" فى الفترة من الساعة 10 صباحا حتى 12 مساءا.

يذكر أن 10 مناطق فى الإسكندرية شهدت فصل التيار الكهربائى المغذى لها، اليوم، بسبب إجراء أعمال صيانة، أبرزها " السيوف، سابا باشا، أبو قير، محرم بك، العامرية، الدخيلة القبارى ،الهانوفيل، مرغم، المندرة" .