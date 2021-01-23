غدا.. انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقدمت الشركة اعتذارًا لعملائها عن فصل التيار الكهربائى، مشيرة إلى أن المناطق التسع هى:
- الإبراهيمية "شارع عباس الحلوانی 112 - 121 - 123، وشارع تانيس 61 طريق الجيش" ، وذلك فى الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.
- محرم بك "شارع البلينا وشارع قنال المحمودية"، فى الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.
- البيطاش" شارع سمر مون الملامی لش جزار بسملة" فى الفترة من الساعة 10 صباحا حتى 12 مساءا.
- العامرية" بجوار البنك" فى الفترة من الساعة 10 صباحا حتى 12 مساءا.
- السيوف "شارع مصطفى كامل بجوار الصالح والجزار" فى الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.
- المندرة "شارع السلام شاكوس من مصطفى كامل" فى الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحاً.
- الجمرك "شارع وكالة الليمون" فى الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحاً.
- أبو قير "خلف خط رشيد سكة حديد - معمورة البلد خلف مدرسة المنار" فى الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.
- برج العرب" بهيج" فى الفترة من الساعة 10 صباحا حتى 12 مساءا.
يذكر أن 10 مناطق فى الإسكندرية شهدت فصل التيار الكهربائى المغذى لها، اليوم، بسبب إجراء أعمال صيانة، أبرزها " السيوف، سابا باشا، أبو قير، محرم بك، العامرية، الدخيلة القبارى ،الهانوفيل، مرغم، المندرة" .
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