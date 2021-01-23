بالمعدول .. افهم بلدك ماشية إزاى وابعد عن خبراء الهبد والكلام !

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى شنودة فيكتور، إنه منذ الإعلان عن مشروع القطار الكهربائى فى مصر، والأبواق الحنجورية لا تسكت، وأصبح الجميع يعلق ويتكلم، وتعددت التعليقات بين "الهبد والفتى".





وأضاف فيكتور، فى حلقة جديدة من برنامج "بالمعدول" الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، اليوم السبت، أنه منذ 2014 وأى مشروع يتم تنفيذه فى مصر، يظهر أناس ويتكلمون "ليه واشمعنا"، وحدث ذلك مع مختلف المشروعات التى نفذتها الدولة، حتى ما تعلق منها بالصحة والتعليم وتحديث الأسلحة والقواعد العسكرية، ومشاريع الزراعة والطرق والنقل. وتابع فيكتور، أنه للرد على المشككين فى جدوى المشاريع التى تنفذها الدولة، فبإمكاننا الدخول على موقع رئاسة الجمهورية، وفى قسم افتتاحات رئاسية ومشروعات قومية، سنعلم أن مصر شهريا منذ 2014 وحتى الآن تشهد مشاريع مختلفة سواء توسعة أو تطوير أو مشروعات جديدة فى كل القطاعات.

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