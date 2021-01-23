سفير الفاتيكان يزور أثار الأقصر وأسوان

جدة - نرمين السيد - بدعوة كريمة من الأنبا عمانوئيل زار لأول مرة الأنبا نيقولاس تيفينين سفير الفاتيكان، إيبارشية طيبة وكان فى استقباله الأنبا عمانوئيل مطران الأقصر وأسوان، والقمص أنطونيوس راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان، والأب أمجد عزت، وممثلى الكنيسة الكاثوليكية بأسوان بقاعة كبار الزوار بمطار أسوان الدولى.





ثم التوجه لمقر الرعية لصلاة الشكر، ومقابلة مستقبليهم من راهبات ورهبان وكان على رأسهم الأب استفانوس زكى.

وأكد السفير على امتنانه للدعوة وسعادته بهذه الرحلة التى تتسم بالتعرف على ثقافة المدينة وآثارها الفرعونية والمتاحف التى تتميز بها مدينة أسوان والتى بدأت بالذهاب لمعبد أبو سمبل التاريخى ثم إلى القرية النوبية، ومنها إلى المتحف النوبى ومعبد فيلة وأخيرًا متحف النيل الذى أثار إنبهار كبير للسفير والوفد المرافق له.

والجدير بالذكر، أن إدارتى متحف النوبة والنيل أصرا على أن يكتب لهما السفير ونيافة الأنبا عمانوئيل كلمة فى دفتر كبار زوار المتحف لعرضها على زائرى المتحف لكونهما من زوارهما البارزين.

كما شارك الأنبا عمانوئيل فى الاحتفال مع الأباء الكهنة وشعب رعية كنيسة العذراء الحبل بلادنس، والقديس دانيال كومبونى بأسوان الاحتفال بقداس عيد الغطاس المجيد.

وفى سياق آخر، تخللت الزيارة أيضًا تكريم خريجى معهد التربية المسيحية بمقر فرع أسوان لتكريم 32 خريجًا، وأخذ الصور التذكارية معهم بعد أن أشاد السفير بأهمية الدراسة واستكمالها مدى الحياة لكى نتعمق فى روح الإيمان وتعاليم الكنيسة التى تقودنا إلى دورنا الأهم وهو إرشاد الآخرين على طريق الرب.

وأخيرًا، شكر سفير الفاتيكان، الجميع على استقبال المحبة والترحاب الذى لمسه من رعية وشعب أسوان، وأعرب عن رغبته فى تكرار الزيارة بصورة رعوية.